颱風莫蘭蒂襲台 南投警局：無登山隊失聯

颱風莫蘭蒂襲台，南投縣警察局統計，登山隊伍勸阻未上山共227隊、1070人，勸導下山17隊、76人，安全住宿1隊、11人，無登山隊失聯。各風景區尚未撤離人數2269人，以日月潭區飯店共1300人為最多，將持續派員勸離。

颱風莫蘭蒂來襲，南投縣政府今天召開災害應變會議，縣長林明溱坐鎮指揮，並要縣府局處、南投縣後備指揮部、中油、台電、水利署河川局等相關單位做好防颱準備，也呼籲縣民減少外出、不要進入山區及河川水域，綁牢雜物避免遭強風吹落，遇緊急狀況速報案。

南投縣警察局報告，登山隊伍中安全住宿有1隊、包括林姓男子等11人在中央山脈南二段、高雄市桃源區的塔芬谷山屋安全住宿。

縣府表示，目前各風景區撤離人數共174人，尚未撤離人數2269人，以魚池鄉日月潭區飯店共1300人為最多，將持續派員勸離，而低窪易淹水區域，大小型抽水機預置完成，重型機具也進駐道路易中斷區域。

縣府表示，根據預測，南投縣平地今天上午8時到明天上午8時，雨量預測80到150毫米，山區100到200毫米，預測今天平均風力最強5級，最強陣風7級，並有局部大雨情形，呼籲民眾慎防落石、土石流、溪水暴漲，低窪地區也應慎防淹水。1050914

(中央社)