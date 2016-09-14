高鐵燕巢異物入侵 雙向暫停已逾1小時

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我要評比

今天下午1時38分，高鐵高雄燕巢路段發生異物入侵架空線，列車暫時停車，到下午近3時，雙向仍暫停運轉。

台灣高鐵表示，已成立緊急應變中心處理，並安排旅客接駁中。1050914

(中央社)