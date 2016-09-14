豪大雨溪水漲 花蓮大橋緊急封閉

我要評比

莫蘭蒂颱風來襲影響，為花蓮溪流域帶來豪大雨，造成台11線花蓮大橋水位急速上漲，公路單位下午1時緊急封閉橋梁。

公路總局第四區養護工程處表示，花蓮溪水位不斷上漲，為維護用路人行車安全，緊急封閉花蓮大橋，並持續守視警戒，後續視雨勢及現場水位稍退再行評估解除時間。

花蓮雨勢持續，南區富里、卓溪累積雨量也飆破300毫米，位於花東交界的卓溪鄉山區出現小規模土石流；富里鄉通往台東東河鄉的永豐橋便道也被溪水沖毀，修復時間恐需2到3天。1050914

(中央社)