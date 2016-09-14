柏林僑界舉辦餐會歡迎駐德代表謝志偉
柏林台灣協會、柏林各僑團及德中協會台灣之友等，日前舉辦歡迎駐德代表謝志偉餐會，現場擠進超過150位來自全德各地、義大利、土耳其及加拿大的僑胞、台灣留學生及德國友人。
歡迎謝志偉餐會11日在台裔第二代林瑞福經營的德式餐廳「Restaurant die Turnhalle」舉辦，由柏林台灣協會主辦、柏林各僑團及德中協會台灣之友共同協辦，現場擠進超過150位來自全德各地、義大利、土耳其及加拿大的僑胞、台灣留學生及德國友人。
謝志偉表示，很高興見到很多老朋友，更高興認識不少新朋友。並指出，台灣在選舉過後，每個選民也都理性平和接受選舉結果，這也體現出，台灣的存在對於華人社會是很有價值的。
他說，台灣的價值不只是民主、自由，還有以中華文化為底蘊，交揉著原住民、日本、美歐等各國文化而成的台灣文化，目前仍持續與時俱進發展。此外，「海外僑胞的力量，就是台灣自由民主的證明，我們不會往回走了，台灣的民主人權將一直往前走，我們應該共同努力，讓這個世界每個角落都聽到台灣的聲音。」
餐會中還安排僑胞朋友及德國友人提問，謝志偉也一一回應各項問題，現場氣氛熱烈。1050914
(中央社)
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