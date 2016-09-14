莫蘭蒂強襲 桃園復興形象商圈牌樓倒塌

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颱風莫蘭蒂影響，桃園市復興區強風不斷，台7線15公里的形象商圈牌樓倒塌，交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段緊急派員處理，也呼籲民眾注意行車安全。

復興工務段下午表示，倒塌牌樓為復興區公所設置的形象商圈牌樓，受瞬間強風吹襲下倒塌，所幸未傷及用路人，工務段已調派機具排除，等候區公所處理。1050914

(中央社)