中秋連假 長庚、萬芳醫院看診情形看這裡

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中秋連假，不少醫護人員依然堅守崗位，照顧與治療有需要的民眾。萬芳醫院表示，中秋節當日上午照常門診，下午和晚上則休診，周五便恢復正常、全天皆有開診，周六則和以往相同，維持上午正常門診；4天連假期間，急診和住院則皆照常服務。

長庚醫院表示，基隆、台北、林口、桃園、雲林、嘉義、高雄、鳳山等院區，明、後2天，全院門診、檢查、檢驗停止服務，周六則恢復正常門診；急診方面則仍維持服務，請有需求民眾視情形運用。

(中時)