莫蘭蒂灌豪雨 11條公路封閉

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我要評比

莫蘭蒂颱風夾帶強風豪雨，公路總局統計目前有11條公路封閉，開放時間將視風雨狀況機動調整，台1線、台9線則有災情傳出。公路總局提醒用路人避免行駛山區公路、隨時收聽警廣，留意交通管制資訊。

封閉道路如下：

1.台1線楓港橋

2.台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段（多處落石）

3.台9線南迴公路新路至香蘭路段

4.台11線花蓮大橋

5.台11甲線光復至豐賓路段

6.台20線南橫公路

7.台23線花蓮豐南路段（永豊橋便道流失）

8.台24線德文至神山及霧台至吉露路段

9.台26線龍鑾橋

10.台29線那瑪夏至五里埔

11.台29線100K+500路段（萬大大橋下）

災情路段如下：

1.台1線屏南工業區434K+300、500、700三處北上車道路樹倒塌阻斷，目前南下車道單線雙向通行。

2.台9線龍過脈路段357~358k多處坍方、鹿鳴橋積淹水，目前可單線通行，開口廠商正清理中。

(中時)