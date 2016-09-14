新郎眼神太深情！陳怡蓉拍婚照讓他看遠方

陳怡蓉與未婚夫婚照化身上海灘人物大受好評，不過這卻是誤打誤撞來的。（圖／取材自陳怡蓉臉書）

陳怡蓉與醫美診所執行長薛博仁26日即將在清邁舉辦婚禮。（圖／本報系資料照片）

陳怡蓉與醫美診所執行長未婚夫薛博仁26日即將在清邁舉辦婚禮，近日小倆口發送喜餅，與親友分享喜悅，待嫁新娘的陳怡蓉，一舉一動都充滿大婚的喜悅，今(14日)陳怡蓉曬出兩人化身上海灘人物婚照，透露拍婚紗時的小故事。

陳怡蓉與未婚夫化身70年代、上海灘風格人物，小倆口相當幽默，手拿雪茄蛋捲，模樣像是「叼雪茄」，這張婚紗照都被讚有巧思，不過陳怡蓉卻透露是「誤打誤撞來的」，陳怡蓉原先想兩人酷酷的看著前方，「但無奈醫生自己在家做功課練習的都是深情的表情（讀書人就是不一樣都好認真）所以一時半刻冷酷不起來，那張臉怎麼拍都很有事..」。

陳怡蓉進一步透露：「在日本拍照寸土寸金，無法等待他入戲，只好戴起帽子跟墨鏡讓他遠方演看海，這才完成了這張照片啊...」，但成果意外大受好評，讓準新娘更是開心不已。

(中時電子報)