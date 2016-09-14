高鐵台南左營雙向暫停 列車停水停電乘客哀號

強颱莫蘭蒂暴風圈籠罩南台灣，台灣高鐵今天宣布維持全線正常營運，但目前嘉義以南風強雨大，下午1時許因有異物纏繞電車線，南下129次、633次卡在台南站無法前進，633次集電弓也故障，造成部分列車延誤。

高鐵「卡」在台南站，無法再開往左營站，引發不少旅客哀號，PTT八卦版有網友表示，原訂下午2:00到左營的車，到下午2:38還卡在台南，車子一直被風吹得搖搖晃晃，列車停駛更停電、停水，讓整台車都開始發臭。

也有網友說，後方639次南下列車也臨停雲林站、卻沒開門，全車旅客枯等近2小時；另名搭乘133次直達列車的蕭姓民眾原預計3點出頭返回高雄，卻也卡在雲林站動彈不得，更沮喪表示「好…我死定了，看我怎麼辦。」

台灣高鐵指出，今（14）日13時38分，高雄燕巢路段發生異物入侵架空線，行經該路段列車暫時停車，目前台南至左營間雙向暫停運轉，高鐵公司已成立緊急應變中心處理，後續最新情況將即時以簡訊通知，延誤數字尚待統計。

(中時)