中秋烤肉還是燒炭？飯店報警破門救出輕生房客
中市1家飯店日前發現房間飄出燒焦味，初以為客人中秋烤肉，豈料，焦味越來愈濃，前往敲門又無人回應而報警。第一分局繼中派出所員警到場發現，房門下塞著毛巾，緊急破門將癱軟躺在床上燒炭輕生的許姓男子送醫，救回一命。
警方調查，40歲的張男與女友相戀多年，今年初論及婚嫁，盼能在今年底能完成終身大事，沒想到，雙方家長因細節談不攏而反目成仇，他與家人吵架後，獨自到台中市散心，因看月餅店家熱鬧滾滾，一股月圓人團圓氣氛，讓他悲從中來，買木炭、安眠藥及烈酒等物回飯店企圖輕生。
飯店業者發現房間傳出陣陣燒焦味，剛開始以為中秋節住客在房內烤肉，但是燒焦味越來越濃，前往敲門又無人為應，擔心發生意外才報警。
警方到場破門而入，房間未開燈，床邊放了不少空酒瓶，窗戶邊有烤肉架還在燃燒木炭，門縫都用毛巾塞著，初步研判許男死意甚堅，所幸，緊急送醫搶救，救回一命。
警方呼籲民眾要愛惜生命，自殺不能解決問題，並多關心朋友及家人，有相關困擾可撥打1995求助。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
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