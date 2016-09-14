中一中奧林匹亞競賽創佳績 生物、地科奪金
從小是個鐵道迷的台中一中高三生陳允中，對自然科學情有獨鍾，最喜歡看星星、研究青蛙，參加國際奧林匹亞競賽，奪下地球科學科金牌；同樣就讀高三的黃靖惟則對生物、醫學新知感興趣，奪下奧林匹亞競賽生物科金牌。
身材瘦高的陳允中說，小時候最喜歡研究鐵道路線、火車類型及相關知識，進而激發對環境、地形的興趣，家人也為此常帶著他搭計程車追火車，長久下來，對鐵路沿線風光特別著迷，長大後開始利用網路鑽研衛星照片，藉以研究鐵道路線與各種圖片。
除了研究鐵道，陳允中還喜歡青蛙、看星星，高一時曾獲選物理、地科國手的他，因為熱衷於天文，毅然放棄物理選手培訓，全力衝刺地球科學，未來希望能進入台大物理系。
奪下生物金牌的黃靖惟目前是數理資優班學生，他說，比賽時間很緊湊，共有植物、動物、生物化學與微生物、分子生物學4個實驗題，進行第3實驗題時還來不及答完，沒想到最後仍得獎，相當開心。
就讀數理資優班的高暐竣從小熱愛數學，去年以1分之差，只獲得數學奧林匹亞榮譽獎，但透過經驗的累積，今年奪下丘成桐中學數學獎金牌及全國科展高中組數學科佳作。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。