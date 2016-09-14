中一中奧林匹亞競賽創佳績 生物、地科奪金

台中一中校長陳木柱（左起）開心與奪得金牌的學生陳允中、黃靖惟、高暐竣合影。（林欣儀攝）

從小是個鐵道迷的台中一中高三生陳允中，對自然科學情有獨鍾，最喜歡看星星、研究青蛙，參加國際奧林匹亞競賽，奪下地球科學科金牌；同樣就讀高三的黃靖惟則對生物、醫學新知感興趣，奪下奧林匹亞競賽生物科金牌。

身材瘦高的陳允中說，小時候最喜歡研究鐵道路線、火車類型及相關知識，進而激發對環境、地形的興趣，家人也為此常帶著他搭計程車追火車，長久下來，對鐵路沿線風光特別著迷，長大後開始利用網路鑽研衛星照片，藉以研究鐵道路線與各種圖片。

除了研究鐵道，陳允中還喜歡青蛙、看星星，高一時曾獲選物理、地科國手的他，因為熱衷於天文，毅然放棄物理選手培訓，全力衝刺地球科學，未來希望能進入台大物理系。

奪下生物金牌的黃靖惟目前是數理資優班學生，他說，比賽時間很緊湊，共有植物、動物、生物化學與微生物、分子生物學4個實驗題，進行第3實驗題時還來不及答完，沒想到最後仍得獎，相當開心。

就讀數理資優班的高暐竣從小熱愛數學，去年以1分之差，只獲得數學奧林匹亞榮譽獎，但透過經驗的累積，今年奪下丘成桐中學數學獎金牌及全國科展高中組數學科佳作。

(中時)