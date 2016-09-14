傳播管理獎10／3頒獎 前行政院長張善政擔任頒獎人

2016年傳播管理獎將在10月3日下午3點頒獎，長期關心台灣媒體產業發展的前行政院長張善政將擔任頒獎人，張善政希望藉此喚起對傳播管理的重視。今年的傳播管理獎除原有的個人獎，首次增設立團體獎，以促成媒體之間的優質競爭與良性循環。

擔任今年評審團召集人的彭芸指出，今年申請傳播管理獎並且進入入圍名單的媒體，主要有正面提升、人文關懷、跨界整合等特色，各種具體的傳播管理貢獻包括：改善新聞的膚淺化現象、因應新媒體時代的創新之舉、實踐環境永續與人文關懷等理念、資源整合以及成功跨入電子商務等，入圍事蹟都很適合作為其他媒體參考學習的典範。傳播管理獎的評審還包括資深媒體人李四端、前廣電基金董事長鄭自隆教授、政治大學廣播電視系劉幼琍教授等。

主辦「傳播管理獎」的中華傳播管理學會理事長賴祥蔚指出，台灣媒體面對的大環境越來越險惡，因此媒體主管更需要具有創新性與成長性的管理作為，「傳播管理獎」宗旨就是要為媒體選拔傳播管理典範、進而促進相互學習。賴祥蔚指出，一向積極投身台灣公益活動的昇恆昌，今年特別協助辦理傳播管理獎，希望藉此一同提供社會更多的正面力量。

傳播管理獎今年是第二屆辦理，報名件數比去年增加了一倍。本屆傳播管理獎經過初選階段之後，個人組有八位、團體組則有三組入圍複選，最後確認的得獎名單將在頒獎日公布。

今年「傳播管理獎」的頒獎典禮地點在「市長官邸藝文沙龍」（台北市中正區徐州路46號），當天除了頒獎之外，也將安排論壇與茶敘，促進傳播管理知能的經驗交流。

(中時電子報)