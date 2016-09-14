別讓玉兔被燻黑 環團發起不烤肉連署

(中央社記者余曉涵台北14日電)3個環保團體上個月底在網路上共同發起不烤肉連署，希望民眾不要烤肉，避免製造許多垃圾跟空氣污染。

每年中秋節許多民眾都會烤肉慶祝，但往年在中秋節時都會增加許多垃圾。對此減塑慢行、看守台灣協會及台灣零廢棄共同發起「中秋環保新生活之放玉兔一條生路吧！」網路連署，希望民眾減少烤肉。

台灣零廢棄表示，由於商業行銷推波助瀾，烤肉取代單純吃文旦或月餅，成為中秋節必行儀式，經常結束後，在戶外留下一堆垃圾，因此「別讓嫦娥笑我們髒」成為家喻戶曉的一句口號。

現今雖然亂丟垃圾的情況改善很多，不過民眾於烤肉時習慣至超市買一整套的烤肉網、免洗餐具碗盤，購買的肉類又往往是保麗龍盤與PVC保鮮膜盛裝，一次烤肉下來用掉了一堆難以回收的一次性消費品。

台灣零廢棄說，每年中秋節都會產生大量垃圾，可以說是台灣生態的浩劫，清潔隊的惡夢，因此才發起這項網路連署。1050914

(中央社)