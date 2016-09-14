陽明山風大 文化大學下午3時起停課

颱風莫蘭蒂侵襲，文化大學今天表示，陽明山風大雨大，顧及上課學生安全，今天下午3時後全校停課，總務處已協調紅5公車，盡快協助疏運學生下山 。

文化大學表示，學校位於陽明山區，受到颱風莫蘭蒂影響，風力較台北市區強勁，因為擔心學生上課安危，因此宣布自今天下午3時起全數停課。

文化大學指出，總務處已協調紅5公車，將盡快協助疏運學生下山，也請師生今天不要再上山上課，若在台北校區推廣部上課的師生不受影響，須正常上課；仍留在學校的教職員，則需將各樓館及辦公室的門、窗緊閉，易淹水教室及地下室入口等低窪處，應先完成沙袋預置等防水措施。1050914

(中央社)