颱風來襲 彰縣防災會議籲防倒灌
莫蘭蒂颱風來襲，彰化縣災害應變中心今天中午召開防災會議，彰化縣長魏明谷指出，嚴防海水倒灌及淹水，也需防漸歇性大雨。
莫蘭蒂颱風來襲，今天中午起明天早上，是風雨最大的時刻，而為了防範颱風帶來的強風豪雨，彰化縣災害應變中心昨天晚上完成一級開設，今天上午則召開防災會議，包括彰化縣長魏明谷以及縣府一級局處首長都出席會議，討論防災事宜。
魏明谷說，由於適逢大潮，嚴防海水倒灌以及淹水，低窪地區準備沙包，嚴防海水倒灌，也已經先佈署大型抽水機具，以防水災；他也要提醒各單位注意招牌掉落、路樹以及鷹架倒塌。
魏明谷表示，他要請水資處隨時掌握田中鎮、二水鄉以及社頭鄉等土石流危險區狀況，只要中央發布警戒，就應立即勸告疏散民眾避難。
擔任災害應變中心執行長的縣府秘書長賴振溝也提醒各單位，颱風過後如果有公共設施沒有修復，若造成生命財產損失，可能會衍生國家賠償的問題，因為像是道路管理機關等公有設施的維護單位，應注意道路等是否有損壞，避免造成國家賠償事件。1050914
(中央社)
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