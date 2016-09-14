莫蘭蒂挾帶大雨 屏東山區總雨量恐破千毫米

我要評比

莫蘭蒂目前位置在高雄西方50公里海面，7級風暴風半徑200公里，近中心最大風速為16級，瞬間陣風為17級以上，以每小時18公里速度，向西北進行。氣象局將莫蘭蒂的總雨量向上調整，評估屏東山區總雨量恐破千毫米。

氣象局指出，莫蘭蒂的暴風圈已有略為縮小，強度略為減弱，但暴風圈仍壟罩恆春半島、南投、台中以南，花蓮以南及澎湖地區，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續。

目前陸上警報範圍包含台東（含蘭嶼、綠島）、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、彰化、臺中及澎湖、金門地區應嚴加戒備並防強風豪雨；海上警報範圍包含台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

氣象局也針對宜蘭發布大豪雨特報，台東、花蓮、屏東、高雄發布超大豪雨特報；而從昨日至今日下午2時，屏東縣西大武山累積雨量達到691毫米、花蓮縣天祥393毫米，台東縣上里396毫米、宜蘭縣太平山282毫米。

氣象局也將13日到15日的預測總雨量不斷上調，屏東山區恐下破1100毫米，花蓮山區、台東山區恐達到800毫米，屏東平地、恆春半島、高雄山區孔道700毫米，宜蘭山區、花蓮平地、台東平地、蘭嶼綠島約為500毫米，且適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

氣象局目前觀測，今早8時恆春已觀測到16級強風，打破歷年來紀錄，其餘像是蘭嶼有17級，高雄13級，大武12級，成功、鞍部11級，金門、基隆10級，台灣東南部跟恆春半島也觀測到8米以上浪高。

(中時)