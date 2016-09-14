員林大同國中蔡皓宇 從跟屁蟲變小蛙后

大同國中蔡皓宇在全國總統盃游泳錦標賽時的英姿。鐘武達翻攝。

蔡皓宇（中）身材嬌小，但泳技過人，贏得校長施純在（右二）及師長的讚賞。鐘武達攝。

蔡皓宇在全國總統盃游泳錦標賽蛙式比賽中勇奪3面金牌。鐘武達攝。

跟屁蟲變成小蛙后！彰化縣員林市大同國中小女生蔡皓宇，從小喜歡跟著哥哥學才藝，結果練出好泳技，146公分高的她，日前參加全國總統盃分齡游泳錦標賽，個人就「泳奪」50、100、200公尺蛙式3面金牌，也贏得蛙后的封號。

今年全國總統盃分齡游泳錦標賽日前在高雄舉行，總計210支隊伍參賽，競爭激烈，大同國中代表隊榮獲團體第三名，其中蔡皓宇個人包辦13-14歲組蛙式3項金牌，則是最大功臣。

蔡皓宇說，哥哥蔡皓亘、蔡皓安，都是游泳好手，且都會小琴與鋼琴等才藝，「我從小就是喜歡跟著哥哥，他們學什麼我就學什麼，所以才會培養出游泳的興趣」，「小提琴也曾經得過全縣比賽第三名」。

「我只想進步！」蔡皓宇不在意游泳成績的好壞，只期許自己要進步，但平時訓練從不鬆懈，每天大早5點多起床、6點多到泳池報到跟著教練曾語震練習，結束後回到學校上課，6年多來從不間斷，相當有毅力。

小學三年級起，皓宇就開始征戰全國游泳比賽，拿到的金牌至少超過10面，她說，這次一口氣拿到3面，是有史以來最好的成績。

開心小女孩！皓宇生活安排有條有理，課業成績也很優異，校長施純在說，她的平均分數達95分，且維持在全班前10名。皓宇的個性很開朗，而且會開玩笑，她說，「游泳訓練出的臂力，拉起小提琴感覺很省力」！

(中時)