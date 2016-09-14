聞胡婷婷再婚 前夫Julio首開口：希望她開心
36歲胡婷婷今年7月底證實再婚，點頭嫁給相識16年的大學同學Adam，2013年胡婷婷曾在親友見證下，嫁給Soler成員Julio，但兩人還沒完成簽字登記，卻先爆出分手收場，如今女方再次尋得幸福，Julio日前現身網路節目錄影，首度開口透露聽別人說才知道，「希望她開心，大家都幸福」。
對於外界傳聞胡自強對Julio有不滿，胡婷婷昔日曾正面表示：「不是每個相愛的人都能走到最後，那是緣分」，高EQ的她並要求父親別口出惡言，「我不准我爸講任何他（Julio）的錯，畢竟結束了，好聚好散」。
據《on.cc東網》報導，Soler日前現身香港錄陳啟泰的網路節目，被問及Julio當年與胡婷婷的短暫婚姻，Julio直言：「聽別人講才知道，大家沒聯絡了」，又問分開時是否不開心？Julio則說經過這種大事情後，「保持距離是正常的，希望她開心，大家都幸福」，也透露自己感情豐富，每天都很幸福，目前他將愛跟關注都放在兩個姪子身上，未來有開畫展的計畫。
(中時電子報)
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