波音教練機閃亮登場 重飛控靈活性
美國次世代教練機(T-X)再加第4位重量級候選者，也就是波音T-X。波音公司在官網上放出影片，展示他們團隊所設計的教練機外型以及未來潛力。這款波音TX的外型融合許多現役戰機的影子，並且影片中也強調靈性的飛行性能。
波音公司與瑞典薩博(SAAB)團隊在今年一月時宣布加入TX競標行列，但當時只展示機首的模樣，根本看不到全部外型。如今雖然仍未造出實機，但總算可以從概念影片中瞭解完整的外觀。波音TX採單發動機、梯型主翼、雙垂尾的設計，很像是F/A-18戰機的單引擎縮小版，因此性能一定保有F/A-18相當優良的地方，包括低空性能與靈活度。
在波音提供的影片中，波音T-X似乎發動機保留了後燃器，這意味著它可以超音速，也使得波音T-X可能不止是教練機，也很有成為廉價戰鬥機的實力。另一款也有超音速性能的是洛馬(LM)與南韓KIA合作的T-50。假如美國空軍希望未來的T-X要有超音速性能，那麼就是T-50與波音T-X當中進行選擇了。
目前參與T-X競標的廠商，除了波音-薩博團隊與洛馬-KIA團隊以外，還有雷神-李奧提出的M346，以及諾斯洛普格魯曼的N400NT。4個公司的教練機進度各不相同，洛馬的T-50與雷神-李奧的M346已經量產許久，市場上已有相當多的用戶與實機。至於諾斯洛普格魯曼的N400NT剛完成試滑，正準備首次試飛；波音TX的實機仍未推出，還需一段時間才會亮相。
(中時電子報)
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