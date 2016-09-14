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藍中常會前 舉行立法院黨團幹部授證儀式

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國民黨14日在國民黨中常會前，進行立法院黨團幹部授證儀式，受贈幹部一同合影，期望本會期合作愉快。圖中後排右起為 黨團書記長江啟臣、黨團總召廖國棟與副書記長林為洲；前排左起為首席副書記長王育敏、副書記長李彥秀、張麗善與柯志恩。 (鄭任南攝)
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國民黨主席洪秀柱 (左)14日在國民黨中常會前，主持立法院黨團幹部授證儀式，將派任書頒給國民黨立法院黨團總召廖國棟 (右)。 (鄭任南攝)
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國民黨主席洪秀柱(左)14日在國民黨中常會前，主持立法院黨團幹部授證儀式，將派任書頒給國民黨立法院黨團第九屆第二會期黨團首席副書紀長王育敏(右)。 (鄭任南攝)
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4位擔任副書記長的女士，在受贈後一同起身向現場人士致意，受到在場人士的鼓掌鼓勵。圖中左起為首席副書記長王育敏、副書記長李彥秀、張麗善與柯志恩。 (鄭任南攝)
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國民黨主席洪秀柱14日在主持完立法院黨團幹部授證儀式後表示，黨團總召是負責與黨中央溝通的橋樑，黨團與政策會都是國民黨組織的重要一環，國民黨立院黨團總召廖國棟與與黨中央政策會執行長蔡正元兩人都是推動立法院政策的重要推手。 (鄭任南攝)

國民黨14日在國民黨中常會前，進行立法院黨團幹部授證儀式，受贈幹部一同合影，期望本會期合作愉快。

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關鍵字：中常會國民黨立法院黨團幹部授證儀式
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