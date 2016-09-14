莫蘭蒂攪局航空大亂 台金下午停航
金門航空站今天到站和離站共飛航20班次，共載客1848人，載客率各為92.42%、78.70%。滯留要往廈門的旅客1人。
金門航空站表示，受颱風莫蘭蒂影響，立榮航空今天取消18架次，其中金-北7架次、金-中和金-南各3架次、金-嘉1架次、金-高4架次；復興航空取消金-北3架次、金-高3架次，共6架次；華信航空取消8架次，包括金-北5架次、金-中3架次；遠東航空取消4架次，金-北、金-中各1架次和金-高2架次；4家航空公司共取消36架次。
從遠東航空068班次從金門飛台北在下午1時35分離場後，金門航空站結束今天航班作業。總計今天到站飛航10班次，載客998人，載客率92.42%；離站飛航10班次，載客850人，載客率78.70%。只有1名要前往廈門的旅客滯留。
至於明天航班時間，到截稿為止僅知華信明天中午12時以前停飛，12時之後何時復飛，明天上午9時以前公布。其餘航空公司航班視天候狀況稍晚公布。
此外，金門特有的中秋博狀元餅活動，原訂進行到18日，受颱風影響，今天中午起暫停辦理。1050914
(中央社)
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