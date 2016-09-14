變電箱告示牌遭塗鴉 警方颱風天追查

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台北市大直街多處變電箱、交通告示牌被不明人士，塗鴉「青少年純潔騙殺全國」等令人摸不著頭緒字樣，北市中山警分局正過濾可疑人士，積極追查犯嫌。

中山分局接獲民眾報案，大直街被人塗鴉上奇怪字樣，引起附近居民不滿，直批「超沒公德心」。警方初判研判，犯嫌塗鴉時間應在11日晚間11時至翌日上午6時左右。

警方表示，雖然遇到颱風莫蘭蒂搗亂，但不會因此鬆懈，目前已調閱周邊監視器畫面，過濾可疑人士，確認犯嫌身分，積極追查下落。1050914

(中央社)