北海岸現長浪 金山警勸離40人

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颱風莫蘭蒂暴風圈侵襲南台灣，新北市北海岸地區海邊已出現長浪，金山警分局今天共勸離40人，呼籲民眾務必注意自身安全，切勿到海邊觀浪或釣魚。

為避免民眾發生意外，金山警分局派員前往轄區包含萬里、金山、石門海邊巡察，依災害防救法第27條及第31條規定，勸離釣客及觀潮民眾，截至目前為止，共計開出勸導單10件10人，另外，口頭勸導16件30人。

金山警分局表示，若接獲落石、坍方、路基淘空、淹水等情事時，警方會立即派員在受損道路或橋梁兩端設置警戒器材，管制人車通行，並同步通報災害應變中心執行封閉管制作業。

另外，警方也提醒民眾外出時，務必注意懸掛物、招牌、圍籬及鷹架，同時呼籲民眾颱風期間切勿在岸邊逗留、釣魚及觀潮，以免危及生命財產安全。1050914

(中央社)