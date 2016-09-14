台鐵西幹線 南下傍晚6時後只到嘉義
台鐵下午根據颱風情況，發布最新列車訊息，其中西幹線傍晚6時後只行駛到嘉義站。
台鐵最新列車行駛計劃如下：
一、南迴線（高雄-台東)：全天停。
二、東部幹線：1、花蓮-台東間下行列車預計下午5時50分起陸續恢復行駛，並加開花蓮往台東5432次全車自由席普悠瑪號。
2、實名制列車（樹林-台東)5252次及桃園市府返鄉專車（楊梅-台東）5948次正常行駛至台東。
3、增開樹林往台東5436次（台北傍晚6時開）全車自由席太魯閣號，時刻、停靠站均同436次，之後台北往台東班次預計行駛438、440、442、448、616（跨次日）次。
4、台東往台北班次，預計行駛445、447、655次（跨次日）。
三、西部幹線（基隆-台北-潮州）：
1、北上對號列車：傍晚6時後北上列車由嘉義站始發。
2、南下對號列車：傍晚6時後南下列車行駛至嘉義站。
3、區間車:自3171次行駛至台南後，嘉義-屏東間全停駛，等風雨情形陸續恢復行駛。
4、阿里山森林鐵路今明兩天列車全面停駛。
台鐵說，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報，購買颱風期間列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。1050914
(中央社)
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