莫蘭蒂狂風暴雨 高市鐵皮招牌飛散樹倒

我要評比

莫蘭蒂狂風暴雨肆虐高雄，市區行道樹傾倒，鐵皮、招牌散落，還有廣告T霸也被連根拔起，更誇張的台鐵行駛到一半被迫停駛，貨櫃也吹倒橫躺在路上。

強風驟雨已造成高雄市有16萬8000多戶停電，台電公司表示已緊急搶修。

台灣高鐵也通報在下午1時38分許，燕巢段發生異物入侵架空線，致行經該路段的列車暫停運轉，乘客只能在車上等候修護。

台鐵對號列車自中午起停駛，不過區間車視狀況機動發車，有民眾投訴說，台鐵行駛到路竹一帶忽然停駛，透過廣播說明當時風速太大，基於安全考量要停駛列車，還請民眾不要下車，於車內確保安全。

台鐵說，馬卡道路一帶有台鐵電車線被吹落，值班站長說，如果未能即時恢復電力，恐怕短時間內無法通行。

高雄市從下午12時30分起就下起陣陣強雨，風速也都在10級以上，最大陣風還出現13級，高雄港有多艘貨輪纜繩被吹斷；還有機車族被強風吹倒，騎士只能躲到騎樓下緊抱大柱子，任憑機車被吹倒橫躺地上。

市區風強雨驟，累計12小時雨量約250毫米，以茂林區最多，還有很多交通幹道上有傾倒的路樹橫躺，汽車被堵在路上動彈不得。

在陽明路上，寒軒餐廳一支近2樓高的廣告T霸也被連根拔起，橫躺在路上，影響交通，業者緊急請吊車來處理。

也有帷幕玻璃牆被強風掀起，整片玻璃落地門全垮，店內商品也被橫掃，業者欲哭無淚。

臨海工業區小港中林、沿海四路為大林蒲、鳳鼻頭居民進出的主要幹道，路面連日來下陷，今天一早破了大坑洞，臨海工業區緊急警戒，以防民眾摔落。1050914

(中央社)