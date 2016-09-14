2016關渡藝術節 9月28日登場

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三十舞蹈劇場演出《話語靜止時》舞作片段。（王英豪攝）

2016關渡藝術節自9月28日至10月30日舉行，邀請到國內外近30個表演團隊演出，讓北藝大校園充滿濃濃的藝術活力，歡迎民眾前往參與室內室外各類型藝術展演。

(中時)