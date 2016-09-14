馬勒卡轉中颱 恐影響北台灣

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第16颱風馬勒卡已於今日下午2時增強為中度颱風，目前位置在鵝鑾鼻東南東方1380公里海面上，7級暴風半徑120公里，10級暴風半徑40公里，瞬間最大陣風每秒45公尺，近中心最大風速每秒35公尺，以每小時19轉22公里速度，由西北西轉西北方向前進。

馬勒卡預計在16日、17日接近台灣東北方海面，然後轉為北上，移向日本，氣象局預計明深夜到後天清晨發布海上颱風警報，但是否發布陸上颱風警報則要再觀察，隨著馬勒卡颱風逐步靠近，將影響北台灣的天氣。

(中時)