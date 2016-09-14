莫蘭蒂來襲 金門軍民全面戒備
強烈颱風莫蘭蒂來襲，金門防衛指揮部今天配合縣政府開設1級應變中心，投入防災預置兵力1091人，並先期派員在金城鎮東門菜市場、后豐港、夏墅社區和湖下海堤堆置沙包，嚴防大潮海水倒灌成災。
金防部是在上午1100時及1400時，針對以往颱風來襲，常有淹水紀錄的低窪地方，先期派遣兵力完成沙包堆疊作業。
其中，炮兵營長徐中澤中校帶領40名弟兄，在東門菜市場「代天府」和南門「嶽帝廟」一帶堆置千餘個沙包，協助當地商家和住戶防災，展現「軍民一家」的金門精神，獲得鄉親的好評，也引來好奇的大陸遊客拍照。
另機步營中校營長陳欣祺在下午帶領20名官兵，在湖下海堤堆置防洪沙包；機步營機步1連上尉連長陳泰坪也帶領CM21人員運輸車2輛及12名弟兄進駐縣消防局，隨時待命支援災害防救工作。
金防部表示，此次共有預置兵力1091員，以及各式救災車輛8類187輛（含甲車10輛）、舟艇2艘、工程機具6類81部投入救災整備工作，確保地區民眾生命財產安全。
(中時)
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