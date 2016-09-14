支持智能障礙青年就業 女神級藝人捐二手衣義賣
心路基金會今天表示，「衣舊好天天」二手衣義賣活動邁入第5年，今年更擴大在活動前舉辦明星二手衣網路競標，除了基金會愛心大使天心率先捐出禮服外，包含侯佩岑、梁靜茹、楊千霈、愷樂及謝欣穎等6位「女神級」藝人，也各自捐出珍藏衣物響應公益義賣。
心路基金會表示，每件義賣衣物都經過基金會洗衣庇護工場的專業處理，即日起至9月22日中午12點為止，將在心路基金會官方臉書粉絲團上競標義賣，義賣所得都將成為支持智能障礙青年就業服務經費，希望粉絲一起共襄盛舉，支持公益與喜愛的女神們更靠近。
(中時)
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