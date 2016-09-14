印尼遣返台籍詐騙嫌犯11人 台中地檢今複訊

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台灣警方押解從印尼遣返回台的電信詐欺犯共11人。（林欣儀翻攝）

莊姓主嫌的車子也被檢警查扣。（林欣儀翻攝）

以男子莊鈞盛為首的詐騙集團，在印尼設置電信機房，專門針對中國籍民眾行騙，經台、印警方攜手查獲，13日晚間被遣送回台，上午並由台中警四分局員警押解到台中地檢署複訊，檢警經搜索莊男住處，並查扣其座車，目前仍清查被害人數與金錢流向。

警四分局員警押解著從印尼遣返回台的11名詐騙犯嫌，魚貫走進台中地檢署拘留室，檢方指出，莊嫌供稱成立該電信詐騙機房約半年，集團成員分飾客服、大陸公安等角色，向大陸民眾行騙，不法所得約300多萬。

檢警指出，經透過「大數據」分析詐欺前科犯資料，並鎖定有集團性出境東南亞國家者，提供資料給印尼警方監控、蒐證，上月初破獲2處電信機房，逮捕台籍犯嫌11人、中國籍20人，並查扣電話、信用卡等大批贓證物，上月23日搜索莊鈞盛（45歲）住處，查扣其名下車輛。

檢方強調，該詐騙集團還在網路架設虛構的「中國民人最高檢察院」，藉此詐騙大陸人民，這次經不斷溝通，終獲印尼政府支持將台籍嫌犯遣返回台，是520後第一批。

(中時)