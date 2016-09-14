屏東停電逼近30萬戶 33鄉鎮市全淪陷

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颱風莫蘭蒂肆虐，屏東縣到今天下午3時，停電戶數逼近30萬戶，全縣33個鄉鎮市全部淪陷，車城鄉、滿州鄉、南迴台9線更有一整排電桿被吹倒，影響交通。

台電統計，屏東縣到下午3時的停電戶數為29萬5803戶，全縣33個鄉鎮市無一倖免，其中以恆春鎮2萬7000多戶最多，其次東港、萬丹、新園和枋寮等鄉鎮也都在2萬戶以上。

車城鄉台26線、滿州鄉和南迴台9線壽卡附近，整排電桿被吹倒，交通受到影響。

到下午3時，依據中央氣象局資料，屏東縣雨量最高698毫米，下在泰武山區，平地的恆春鎮約400毫米，全縣封閉的4座橋梁楓港橋、口社橋、佳平橋及龍鑾橋依舊封閉中。

強風驟雨下午往北移，屏東市區也傳出路樹、招牌倒，鐵皮屋掀翻等嚴重災情，更有房屋被吹得半倒。1050914

(中央社)