聲稱仿女童割喉 視障男依恐嚇罪判刑3月

林姓男子去年5月在北投文化國小發生女童割喉案隔天，打1999市民熱線稱「明天喔，死神喔，要再去博愛國小再接走一位小朋友啦」。案經台北地院審理，法官認為林雖是領有身心障礙手冊的視障者，也不能減輕刑責，依恐嚇罪判他有期徒刑3月，可易科罰金。

去年5月30日，文化國小發生女童被割喉，全國恐慌，隔天6月1日晚上11時，林以家用電話撥打新北市市民熱線1999轉接至台北市市民熱線，向張姓話務員稱「明天喔，死神喔，要再去博愛國小再接走一位小朋友啦」、「明天喔，這個惡魔喔，死神喔，要去這個博愛國小同樣再接走一個小朋友啦！」，警方循線查獲，移送檢方起訴。

北院審理時，林否認犯罪，辯稱自己領有身心障礙手冊，請法官不要判刑。不過，法官認為林男領的手冊是他有高度近視、雙眼視障的證明，與精神障礙、心智缺陷可酌減刑度狀況不一樣，依法不能免責。

法官考量林受到女童被割喉影響，一時不知如何排遣情緒，加上確有視障，領有身心障礙證明等，依恐嚇罪判林有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。本案可上訴。

(中時)