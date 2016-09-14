馬勒卡壯大中 彭啟明：預測步莫蘭蒂後塵

追兵馬勒卡持續壯大，氣象專家彭啟明指出，馬勒卡預測再步上莫蘭蒂後塵，不斷往台灣附近修正。(圖/取自臉書)

繼第14號強烈颱風莫蘭蒂之後，追兵「馬勒卡」緊跟在後，中央氣象局指出，若路徑不變，不排除15日深夜發海警。氣象達人彭啟明指出，因太平洋高壓強度持續，馬勒卡動向不斷往台灣附近修正。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書指出，莫蘭蒂後頭追兵「馬勒卡」持續茁壯中，歐洲預測馬勒卡周末非常接近台灣，主因太平洋高壓強度持續，讓馬勒卡預測再步上莫蘭蒂後塵，不斷往台灣附近修正」

彭啟明說，「一個剛走，另外一個又來，大約只有一天半空檔，許多防災及氣象人員，大家辛苦了， 要把握時間休息」，並指馬勒卡後續影響，待莫蘭蒂走後再說，目前不會對這做太多不確定的敘述。

(中時電子報)