高雄小7遭莫蘭蒂摧毀 店員驚呆

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高雄7-ELEVEN中都門市慘遭莫蘭蒂摧毀。（照片來源：【爆料公社】臉書，蔡宛球提供）

高雄 7-ELEVEN中都門市玻璃門、玻璃窗整片遭颱風吹毀。（照片來源：【爆料公社】臉書，唐崑閔提供）

莫蘭蒂挾帶強風豪雨，襲擊東部、南部，高雄市一間7-ELEVEN幾乎遭到摧毀，玻璃門、玻璃窗整片被吹倒，全店滿目瘡痍，幸好店員與客人都沒事，還上臉書報平安。

網友唐崑閔在臉書【爆料公社】貼出高雄7-ELEVEN中都門市慘況，表示「謝謝大家關心我的安全，我身上有穿護具、戴全罩式安全帽，店員跟客人好像都沒事」。

(中時電子報)