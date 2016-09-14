高空中的炒米粉、炸雞、肉圓..

高空中的炒米粉(本報資料照片)

在3萬5000英尺的高空上，想吃熱騰騰的炒米粉、炸雞和蒸肉圓？沒問題，復興空廚滿足你。

在高空，吃美食，不再是夢想。台灣小吃聞名國際，復興空廚身為本土航空公司代表，兼負「推廣台灣美食」任務。雞肉飯、排骨飯、炒米粉、炸雞、蒸肉圓，都難不倒機組服務人員。

展現本土航空公司的服務特色，復興航空堅持以在地、原創為出發，精心規劃一系列道地台菜與創意中式主菜。航空餐點大多在起飛前24小時內，在空廚中完成料理作業，保存在冷藏或冷凍庫內，再利用大型貨車送到飛機機艙中。

復興空廚也賣麵包(本報資料照片)

需要點餐發餐時，機組服務人員以烤箱加熱，將加熱後的食物派發到旅客手中。一道道只有夜市才吃得到的台灣小吃，在高空上菜，看似簡單，背後隱藏不為人知的心血。

高空享受台灣美食不是夢(本報資料照片)

從最原始的食材，幻化出一道道美味食物，經過一連串複雜仔細的過程，復興空廚是背後最重要的推手。復興空廚中餐副主廚梁國德指出，航空餐點和平地美食最大的不同是航空餐點需要「複熱」，開發菜單時，炸物相對較少，在研發菜色時，主廚團隊費了不少工夫。

一連串的作業流程，幾乎都在桃園大園的現代化空中廚房完成。上千坪廚房裡，包括熱廚、糕點、烘焙、冷廚、組裝的廚房作業區，還有裝配、裝運，好幾百位員工，每天提供上千份航空餐點，滿足飛行中的食慾。

主餐包括台灣特色美食及小吃，由「熱廚」這個部門包辦，這裡是復興空廚的一級戰區。約莫50 坪大小的「熱廚」裡，分炒區、炸區、滷區、煎台等，不同美食，在不同區塊作業。

炒米粉是在三樓的炒區裡炒出來的。在備料區洗洗切切後，食材送進熱廚，在炒區裡炒炒炒，一秒不得閒，要在一定時間內，將米粉炒熟炒入味。大炒特炒後，送進設在廚房裡的冷藏櫃，四小時內急速降溫到7℃，達標準要求溫度後再送進組裝區，進行整份餐點的組裝。炒米粉是這樣，排骨、炸雞、肉圓等各種主食，也經過相同作業程序。

中餐副主廚梁國德說，為了滿足不同航空公司對航空餐點的需求，在航空公司提出要求後，從食材選擇、搭配，到每道料理完成後的最後擺盤，都經過多次烹調試做，平均每套餐點要花上至少一個月才能開發完成。航空餐點除了需「複熱」，由於在高空中的味蕾較遲鈍，口味都會較在平地時來得重。

復興空廚不斷轉型，擴大業務，不再只單純提供航空餐點，還增加了麵包坊提供各式糕點在門市販售，可以在中保無限家生活館找到。一道道不同需求、不同品嘗高度的美味料理，都是在空中廚房裡烹調而成。

(中時電子報)