國家歌劇院電梯故障 6民眾受困8分鐘

我要評比

上月底才啟用的台中國家歌劇院，今天中午驚傳民眾受困電梯，所幸維修人員緊急排除故障，未造成傷害。

這起意外發生在中午12時左右，6名民眾到國家歌劇院參觀，從5樓搭電梯要前往1樓時，電梯突然故障、不動，6人受困約8分鐘，經歌劇院人員緊急通報維修人員排除故障，才得以脫困。

國家歌劇院營運推動小組公共關係部經理李明霞指出，中控室在接獲受困通知後，立即通報維修廠商處理，迅速排除故障，所幸6人只受到些微驚嚇，經初步檢查，判定為機電問題，目前已恢復正常運作。

(中時)