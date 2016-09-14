爭辦2024年奧運 羅馬可能提前出局
2024年奧運主辦城市將於明年9月14日在祕魯首都利馬舉辦的國際奧會（IOC）會員大會中決定，目前有洛杉磯、布達佩斯、羅馬與巴黎有意爭辦，但今年6月剛當選的羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）卻對主辦奧運興趣缺缺，讓羅馬籌委會感到無奈，若下月7日無法交出爭辦意向書，羅馬將提前出局。
2024年奧運爭辦過程可謂多事之秋，原本宣布爭辦的城市有7個，但美國波士頓未得到市民支持宣布退出，美國另派出曾在1984年舉辦洛杉磯出馬，原本打算爭辦的德國漢堡，同樣因無法得到市民支持，只好宣布放棄。
儘管洛杉磯、布達佩斯、羅馬與巴黎都確定要爭取奧運，羅馬面臨市長無意主辦的困境，若下月7日市議會來不及提出相關財務擔保，可能會遭到國際奧會提前除名，而巴黎則是面對恐怖攻擊的威脅，就算歐洲國家盃順利完成，但法國國慶日當晚在尼斯的恐攻，預料將重擊巴黎聲望。
根據外電報導，義大利現任總理倫齊（Matteo Renzi）大力支持羅馬申辦奧運，但若是羅馬市長不願配合，甚至提前遭取消資格，他將另起爐灶，尋找國內其他城市爭辦2028年奧運。
我國國際奧會委員、也是IOC執行委員吳經國表示，由於羅馬與巴黎各有狀況，2024年奧運可能是洛杉磯與布達佩斯之爭。如果洛杉磯獲選，將是相隔40年再度舉辦奧運，當年奧運被視為現代奧運招商與轉播的濫觴，奧運重返洛城意義非凡，若是由布達佩斯爭辦成功，將是首度舉辦，同樣充滿意義。
(中時電子報)
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