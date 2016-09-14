大陸台商秋節座談 林佳龍盼來台中投資

2016大陸台商秋節座談會今天在台中市舉行，台中市長林佳龍出席午宴時說，台中交通便利、氣候良好、腹地很大，歡迎大家前來投資，台中市已做好準備。

2016大陸台商秋節座談會今天在台中市林酒店舉行，行政院大陸委員會主委張小月、海基會董事長田弘茂都到場與台商座談，總統蔡英文及林佳龍則出席午宴與台商一起餐敘。

林佳龍表示，歡迎大陸台商秋節座談聯誼活動選在台中舉辦，並強調台灣在世界有立足之地，台商功不可沒，期待台商回來投資台灣，帶動台灣產業發展。

林佳龍表示，總統就職之後，台中許多建設都獲得中央大力支持，如清泉崗機場升格為國際機場，還有5大創新研發計畫，首案通過的「智慧機械產業推動方案」，要讓台中成為智慧機械、航太產業的中心點，都要感謝中央的支持。

林佳龍說，亞洲台商年會今年也首次到台中市舉辦，是台中的大好機會，期待台商可以投資台灣、壯大台灣，台中市擁有交通便利、氣候良好、腹地很大等條件，歡迎大家到台中市投資及成家立業，在總統的領導下，「台中市已做好準備了！」1050914

(中央社)