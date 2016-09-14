馬勒卡轉中颱 17日最接近台灣

前有莫蘭蒂，後有馬勒卡，中央氣象局今天下午發布，第16號颱風馬勒卡已經在今天下午2時增強為中度颱風，17日是最接近台灣的時候。

根據中央氣象局最新資料，第16號颱風馬勒卡已經在今天下午2時轉為中度颱風，距離鵝鑾鼻1380公里，近中心最大風速每秒35公尺，7級暴風半徑120公里，正以每小時19轉22公里速度向西北西轉西北移動。

中央氣象局表示，中颱馬勒卡17日最接近台灣，氣象局也不排除在15日晚間到16日上午這段時間發布海上颱風警報，之後馬勒卡颱風就會拋物線往日本方向北轉，北部和東半部將受影響。1050914

(中央社)