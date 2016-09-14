潘文忠：颱風停課因地制宜 把握發布時間

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莫蘭蒂颱風來襲，各縣市停班停課狀況不一，教育部長潘文忠今天說，停課與否因地制宜，尊重地方政府判斷，也相信地方政府會把握發布時間，方便家長準備接送事宜。

潘文忠表示，這一次颱風風強雨大，對中南部地區尤其有影響，加上碰到中秋連續假期，日前已透過管道提醒各級學校謹慎防範，尤其要注意門窗維護。

潘文忠也提醒家長，颱風期間要注意孩子安全，避免到危險地方，例如到海邊觀浪。

媒體問及今天各地停課狀況不一，有的縣市上午上課、下午停課，也有半夜才宣布，造成家長接送不便。潘文忠說，颱風停課有一定標準，尊重地方政府研判。

潘文忠說，學校本身也可考量颱風影響，自行決定是否停課。例如這次颱風碰到連續假期，就有許多大學考量地理位置和交通安排，提早宣布今天停課。

潘文忠表示，停課仍以「因地制宜」為主，但也相信地方政府會把握發布時間。尤其是上班的家長，需及時獲得相關資訊，安排子女上下學接送事宜。1050914

(中央社)