南昌挑戰賽 頭號種子盧彥勳第2輪落馬

ATP南昌男網挑戰賽，單打頭號種子盧彥勳今天在第2輪對上澳洲選手馬托塞維奇（Marinko Matosevic），結果以5比7、6比0、4比6，提前落馬。

盧彥勳上星期從紐約回到台灣後又前往南昌，參加世界男子職業網球協會（ATP）總獎金7萬5000美元加住宿的南昌挑戰賽，當作亞洲賽季的第1站，也為接下來的比賽熱身。

另外，莊吉生今天也在單打第2輪登場，面對日本選手內山靖崇，以6比3、7比6（7比3）獲勝，晉級8強。1050914

(中央社)