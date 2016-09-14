預防傳染病見效 日本貓狗壽命創新高

我要評比

東京農工大學和日本小動物獸醫師會大規模調查顯示，日本寵物狗和寵物貓的平均壽命截至2014年分別達到13.2歲和11.9歲，均創歷史新高。

共同社報導，主要原因是普及疫苗接種等措施，有效防止傳染病。近25年間，寵物狗和寵物貓的壽命提高了0.5倍和1.3倍。

近年來越來越多人選擇在室內飼養寵物貓狗，餌食和醫療環境大幅改善對寵物長壽作出貢獻。東京農工大學獸醫疫學副教授林谷秀樹表示：「貓的疫苗接種率還很低，壽命還有提升的空間。主人和寵物年齡均越來越大的情況應該會日益增加。」

此次調查是繼1990年、1994年、2002年之後的第4次，根據全國192家動物醫院裡死亡的5977隻狗和3288隻貓，計算其平均壽命。1990年狗和貓的分別為8.6歲和5.1歲。

負責分析的該大學6年級學生柳川春香表示，寵物狗中，雜交品種（14.2歲）比純種（12.8歲）更長壽；寵物貓的話雌性（12.9歲）比雄性（11歲）更長壽。

寵物狗死於傳染病的比例從1990年約30%驟減至約2.5%；寵物貓從約25%降至約12%。

寵物狗疫苗接種率約為82%，而寵物貓為約54%。1050914

(中央社)