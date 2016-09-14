國道深夜11時起免費 颱風來襲上路小心

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明天起有4天中秋節連續假期，國道今天深夜11時起到明天清晨6時免收費，不過，因颱風來襲，高公局提醒用路人上路小心。

4天中秋連假，高公局實施前一日深夜11時至當天清晨6時，全線雙向暫停收費。

除暫停收費時段外，國道中秋假期間收費採單一費率，取消每天20公里優惠里程及長途折扣，各車種不論行駛長度，收費單價均為每公里：小型車新台幣0.9元、大型車1.12元、聯結車1.35元。國3「新竹系統至燕巢系統」再依單一費率8折收費。

其他管制措施還包括：

一、入口高乘載管制：

1、9月15日7-12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南下入口匝道。

2、9月15日及16日7-12時，國5南下（南港系統、石碇、坪林入口）。

3、9月17日及18日15-20時，國5北上（蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口）。

高公局說，國5北上高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

另外，還有入口匝道封閉、開放路肩及入口匝道儀控等管制。1050914

(中央社)