杭州職校餐廳推蕃茄炒月餅 學生瘋搶

中秋節將至，大陸浙江省杭州市一所職業學校最近推出一套中秋節特餐「蕃茄炒月餅」，受到學生歡迎，180份特餐推出5分鐘內銷售一空。

澎湃新聞今天報導，杭州市蕭山區第二中等職業學校餐廳廚師長朱建13日表示，中秋節快到了，想給學生搞個新菜，原料必須有月餅。「試過辣椒炒月餅、西紅柿（蕃茄）炒月餅、哈密瓜炒月餅，最後發現西紅柿炒月餅酸酸甜甜的，口感最好。」

他們昨天推出這道1份人民幣2元（約新台幣10元）的中秋特餐，不到5分鐘，180份就被學生搶購一空。

朱建說，除了自己和同事試吃，他事先還上網查詢蕃茄跟月餅在一起料理會不會有問題，發現有人用豆沙餡月餅炒過蕃茄。隨後，他讓採購人員買了4箱共240個月餅，哈密瓜、草莓口味的各兩箱。

報導指出，製作過程中，廚師先把每個月餅切成2塊，將2種口味的月餅混合。每份特餐有3塊月餅，限量180份，每人限購1份。

朱建說，這道菜的成本大概5元左右，但只賣2元，就是想活躍節日氣氛。一開始以為點的人不多，沒想到一下子就賣完了，許多買到的學生被其他同學圍住分享，很多人上傳社群媒體，還有人一直問什麼時候再做這道特餐。

朱建說，以前過節，學校餐廳都是提供傳統菜餚，「蕃茄炒月餅」讓他覺得現在的90後（1990年後出生）學生喜歡嘗試新鮮事物，「今天中午，我們又自創了一個「糖醋土豆（馬鈴薯）燴蘋果」，兩大盆也是一下子被搶光」以後會不定期供應創新搭配的菜餚。1050914

(中央社)