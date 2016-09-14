月餅柚子這樣吃 糖尿患者血糖不升高

我要評比

中秋節將至，月餅、柚子是必吃美食，營養師建議，糖尿病患者吃月餅要注意主食替換，吃柚子最好在兩餐間，做好飲食控制，避免攝入過量，血糖才不會居高不下。

中秋節還沒到，不少人早已開始大啖月餅、柚子，台中慈濟醫院社區護理組護理長范姜玉珍發現，10個糖尿病友中有2到3人血糖飆高，都是提前享用過多月餅造成。

營養師顏慧菁建議糖尿病人，月餅、柚子熱量不低，必須控制攝取量，以免血糖控制不好，影響健康。

她指出，一顆60克蛋黃酥，熱量相當276大卡，等於1碗白飯；85克綠豆椪，約330大卡熱量，等於1又1/4碗飯；180克廣式月餅，熱量高達630克，等於2又/1/4碗白飯。

顏慧菁提醒，糖尿病患者不是不能吃月餅，而是必須更注意主食代換，如果月餅是額外攝取，以分享的概念將1塊月餅分成4到8小塊、每次只吃1小塊，淺嚐即止。

若是正餐前食用月餅，就要減少當餐主食類食物；因月餅油脂含量高，建議當餐青菜用水煮方式料理，減少油脂量攝取，另外增加活動量，做好飲食控制，血糖才不會居高不下。

柚子是中秋節的應景水果，很多人認為柚子甜度低、纖維高，有豐富的維生素C是最健康的水果，顏慧菁指出，一般民眾吃柚子也要適量，以免出現消化不良、腹脹、排氣等腸胃道不適。

糖尿病患者更要限制攝取量，165克的白柚算1份水果，大約3-5片，每次只吃1份水果，一天只能吃2份，且在兩餐之間食用，以免攝入過量影響血糖。1050914

(中央社)