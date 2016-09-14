雷伊颱風登陸越南中部 2死33傷

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颱風「雷伊」（RAI）昨天登陸越南中部後減弱為熱帶性低氣壓，帶來強大雨勢，已釀成嚴重災情，造成2人死亡和33人受傷。

越南中部預防天災分局報告顯示，颱風登陸帶來暴雨，導致洪水高漲，逾100間民宅被洪水沖走以及數千公頃農作物淹沒在水中，經濟損失相當嚴重。

報告指出，截至今天上午傳出人員傷亡災情，其中2人因落水死亡，另有33人受傷。

當地氣象局預報雨勢將持續，河道洪水繼續高漲，提醒民眾注意。1050914

(中央社)