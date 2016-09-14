路樹倒砸女騎士 強風灌爆救護門

台北市文山去秀明路14日發生一起路樹倒塌砸中女騎士的意外。（杜宜諳攝）

台北市消防局隨即將女騎士送往萬芳醫院救治。（杜宜諳攝）

救護車的門在瞬間強風下而損壞無法關起。（杜宜諳攝）

一時間只能以繩索綁起。（杜宜諳攝）

一時間只能以繩索綁起。（杜宜諳攝）

台北市文山去秀明路14日發生一起路樹倒塌砸中女騎士的意外。

一名女騎士行經秀明路時遭到倒塌的路樹砸中，女騎士應聲倒臥路中，台北市消防局獲報後立即派員前往將女騎士送往醫院救治，並將阻斷道路的路樹移至路旁等待公園路燈工程管理處人員前來處理。

然而在救護人員搬運女騎士上救護車時，因強颱莫蘭蒂而颳起了一陣陣大風，救護車的門在瞬間強風下而損壞無法關起，救護人員為了安全運送女騎士，立即請求另一救護車前來將女騎士送往萬芳醫院救治。

(中時)