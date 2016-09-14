朱立倫慰勞客運駕駛 籲政策應創造勞資雙贏

新北市長朱立倫今日下午2時許赴五股國光客運站，送上蛋黃酥、文旦柚等秋節禮品，慰勞客運駕駛。（譚宇哲攝）

新北市長朱立倫今日下午2時許赴五股國光客運站，送上蛋黃酥、文旦柚等秋節禮品，慰勞客運駕駛。（譚宇哲攝）

中秋節4天連假開始，客運業者也上緊發條，新北市長朱立倫今日下午至五股、蘆洲慰勞國光、三重、台北客運駕駛，針對勞動部最新核定一例一休可在特定狀況連上12天班，朱立倫強調，政府政策推行應創造勞資雙贏，而不是一變再變。

朱立倫今日下午2時許赴五股國光客運站，送上蛋黃酥、文旦柚等秋節禮品，慰勞客運駕駛，朱立倫表示，一般民眾休假時，是客運司機最辛苦的時候，將建議資方提升駕駛同仁薪資福利，並不斷加強安全教育，落實「乘客的安全，就是我們的天職」。

面對記者提及勞動部針對一例一休新核定，特殊情況下允許調整為連上12天班，朱立倫回應，勞工團體最不滿意的一件事情就是一變再變，政策一定是要能夠勞資雙贏，而不是一變再變。

而昨日傳出8個國民黨及無黨籍縣市首長將於16日赴陸，爭取陸客到「有九二共識」的縣市觀光，朱立倫表示，民眾很關心的兩岸經貿、農業合作、觀光旅遊，都是這次這些縣市長去洽談的主要重點，副市長葉惠青將就所經管的經貿、農業、觀光，為兩岸合作牽線。

(中時)