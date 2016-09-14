豬哥亮罹癌暴瘦入院 醫：明眼人都知什麼情況

豬哥亮手術成功，術後錄影向外界報平安。(取自謝金晶臉書)

豬哥亮日前因罹患大腸癌入院治療，憔悴又消瘦的病容，令粉絲相當不捨，醫生張鉦隆見到豬哥亮狀況，有感而發在臉書PO文，稱豬哥亮大腸癌拖了2年多，更有新聞記載，稱他聽神明的話不開刀，之後才暴瘦入院，「明眼人都知道是甚麼狀況。」

豬哥亮為治療大腸癌，住院開刀，術後特地錄了段影片向外界報平安，據《聯合報》報導，儘管豬哥亮手術成功，醫生張鉦隆卻認為病情拖了2年多，可以讓癌症從第2期變成第幾期，可以從簡單的治療變成多複雜的療程，不得而知。

張鉦隆更在文中感嘆，台灣人有太多人不相信西醫，寧願去拜神吃草藥，寧願去服用一劑幾萬到幾十萬的偏方，「到最後，錢花了，時間過去了，病程拖延了，狀況變糟了，才來找西醫開刀救命，如果救不起來，就告醫師醫療疏失。」

(中時電子報)