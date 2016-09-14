秋節送溫馨！暖馨愛心大使訪天恩協會

我要評比

暖馨愛心大使(右)準備各式餅乾、米等物資，贈送給天恩協會，並由牧師(左)與孩子們接受。(林欣儀攝)

中秋節前夕關懷弱勢，一群默默行善的民眾，發揮小愛、組成團體，今天下午到大肚區天恩社區關懷協會陪同孩子們提前度中秋，並贈送餅乾、米等禮物，盼讓弱勢孩子能度過溫馨、歡樂的中秋節。

天恩社區關懷協會原本是雅比斯教會，因教會成員有感於大肚、龍井區部分弱勢孩子下課後沒地方去，便主動成立課後輔導班，照顧這些孩子並提供各式協助，目前協會更幫助35名國小、24名國中生課輔。

由各界愛心人士組成的暖馨愛心大使公益團下午在總監廖述佑率領下，與協會中的大小朋友，一起玩遊戲、唱歌，共同度過歡樂的中秋節。

愛心大使邱惠君說，自己就是單親媽媽，深刻感受到社會角落需要幫助的人們的心聲，透過愛心團隊的組成，希望發揮個人的力量，匯聚成一股力量幫助弱勢，達到拋磚引玉之效。

(中時)